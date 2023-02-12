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Sosyal medyanın gündemine oturdu! Deprem bölgesindeki Türk ekipler, Çinli meslektaşlarına ikram etti: "Bir bidon ister artık"

12.02.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgesindeki "otlu peynir" ikramının görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü! Bilindiği üzere pek çok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini göndermişti. Bu ülkelerden biri de Çin oldu. Paylaşılan görüntülere göre, Türk arama kurtarma ekipleri ise Çin arama kurtarma ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikram etti. "Bir bidon ister artık" denildiği anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medya ,Türk ekiplerin Çinli meslektaşlarına yaptığı ekmek arası otlu peynir ikramını konuşuyor. Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen depremler Hatay’da da büyük hasara neden olmuştu. Pek çok ülke, deprem bölgelerine arama kurtarma ekiplerini göndermişti.

TÜRK EKİPLERDEN ÇİNLİ EKİBE EKMEK ARASI OTLU PEYNİR İKRAMI

Bu ülkelerden biri de Çin oldu. Çinli arama kurtarma ekipleri ve Türk arama kurtarma ekipleri Hatay’da enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken, Türk ekipler Çinli görevlilere ekmek arası otlu peynir ikramında bulundu.

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(İHA)

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Ayrıca, söz konusu görüntülerde, bir kişinin "Bir bidon ister artık" dediği de duyuldu.

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