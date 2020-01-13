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  4. Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan için Haluk Levent devreye girdi!

Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan için Haluk Levent devreye girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı.

Sosyal medyanın konuştuğu genç Hasan için Haluk Levent devreye girdi!

Henüz 20 yaşında olan ve babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda Hasan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ALLAH ŞU AN BENİ SINIYOR"

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"

Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti: "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."

HALUK LEVENT GÜZEL HABERİ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Haluk Levent genç Hasan'ın sözlerine kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Levent," Ankara Ahbap! Kardeşimizi bulalım! Ankara’da yaşayan bir dostumuz iş ayarladı kendisine.. Kalacak yeri de ayarlarız.." diyerek isminin Hasan olduğu öğrenilen gence iş bulunduğunu söyledi.

VALİLİK GENÇ HASAN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ankara Valiliği Protokol Müdürü Adem Sezer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşı bizimle irtibatlandıranilirmisinlz. Barınma konusunda gerekli desteği sağlamaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Sezer yaptığı bir diğer paylaşımda ise, "Ekipler Kızılay bölgesinde tarama yapılıyor. Hasan bulunarak Her ihtiyacı karşılanacaktır. Devletimizin şefkat eli her daim muhtaç ve kimsesizlerle birlikte..." dedi.


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