Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

Anne Ş.E, şunları kaydetti:



"Çocuğum dilsiz ve işitme engelli olduğu için bir şeyler satıp para kazanıyor. Bunlar da hem parasını alıyorlar hem de dayak atıyorlar. Çocuğumu dövmüşler. Beni aradılar, 'Gelin alın.' diye ama sağlık sorunum olduğu için gidemedim. Böyle bir olayın kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor. Başka kimsenin canının yanmasını istemiyorum."





