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Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

25.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de darbedilen işitme engelli E.E. annesi, "Böyle bir olayın kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor." dedi.

Sosyal medyanın konuştuğu olayda darbedilen engelli vatandaşın annesinden yürek yakan sözler

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan şüpheli, Gölcük ilçesinde gözaltına alındı.

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, polis merkezine başvuran işitme engelli E.E'nin, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Yapılan araştırma kapsamında elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda eylemi gerçekleştiren şüpheli F.K. ve ona yardım eden diğer zanlılar hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda şüphelilerin gözaltına alınmaları talimatının verildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Şüpheli F.K, Gölcük ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

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MAĞDURUN ANNESİ KONUŞTU

Öte yandan E.E. memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine, annesinin yanına geldi. Gazetecilere açıklama yapan anne Ş.E, oğlunun durumunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Anne Ş.E, şunları kaydetti:

"Çocuğum dilsiz ve işitme engelli olduğu için bir şeyler satıp para kazanıyor. Bunlar da hem parasını alıyorlar hem de dayak atıyorlar. Çocuğumu dövmüşler. Beni aradılar, 'Gelin alın.' diye ama sağlık sorunum olduğu için gidemedim. Böyle bir olayın kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Bu kişiye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben bir anneyim, yüreğim yanıyor. Başka kimsenin canının yanmasını istemiyorum."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kocaeli
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