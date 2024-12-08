Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

REJİM ÇÖKTÜ ESAD KAÇTI

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

UÇAĞIN İZİ KAYBOLDU

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

OLAĞAN DIŞI HAREKETLERLE ALÇALDI

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağan dışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.