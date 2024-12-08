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Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 08:45
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13 yıllık iç savaşın ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü ve Suriye'de yönetim değişti. Muhaliflerin ilerleyişi Esad'ı koltuğundan etti. Herkes Esad'ın nerede olduğunu konuşurken bir iddia sosyal medyada kendine geniş bir yer buldu. Esad'ı taşıdığı iddia edilen uçağın Şam'dan kalkıp Humus'un batısına ilerlerken gözden kaybolduğu iddia edildi. Henüz uçağın da Esad'ın da akıbeti hakkında bir bilgi yok.

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esad'ın nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi.

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REJİM ÇÖKTÜ ESAD KAÇTI

Esad rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esad'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

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UÇAĞIN İZİ KAYBOLDU

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esad'i taşıdığı iddia edildi.

OLAĞAN DIŞI HAREKETLERLE ALÇALDI

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağan dışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı
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Şam Beşar Esad uçak humus
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