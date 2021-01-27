Sosyal medyanın sahte hocaları büyüyle aşık ediyor, koronavirüsten koruyor

Türkiye’de bazı kişiler, sosyal medyada 'medyum', ‘hoca’ gibi sıfatlarla sayfalar açarak insanların dertlerine çözüm bulduklarını iddia ediyor. Bu yolla maddi kazanç elde etmeye çalışan bu kişiler, yaptıkları paylaşımlarda ‘48 saat içinde sevgiliyi geri döndürme, aşık etme, küsleri barıştırma, online büyü bozma’ gibi hizmetler verdiğini öne sürerek insanları dolandırmaya çalışıyor Son dönemde zamana ayak uydurarak hastalıklara da çözüm bulduklarını iddia eden sözde sosyal medya medyumlarının bazıları koronavirüs büyüsü yaptıklarını da iddia etti.

‘BİR ÖMÜR KORONAVİRÜSTEN ARINDIRIR’

Sosyal medyada dertlere çözüm bulduğu iddiasıyla sayfa açan bir kişinin, koronavirüs hastalığından korktuğunu öne sürüp, kendisini arayan DHA muhabirine verdiği cevaplar ise şaşkına çevirdi. DHA muhabirinin “Koronavirüsten çok korkuyorum. Akrabalarımı kaybettim. Bana bulaşmasını engelleyecek bir büyü yapabilir misiniz?” sorusuna "Tabi ki mümkün kardeşim. İsim, soy isim, doğum tarihini atacaksın. İşlemlerine başlayacağız güzel kardeşim. Malzemelerle birlikte bin liran gider” diye karşılık verdi. Muhabirin fiyatta pazarlık istemesi üzerine konuşmaya devam eden sözde medyum, “Kardeşim sana 600 de olur. Malzemecinin hesap numarasını vereyim yolla hemen. Bu büyü seni bir ömür, hatta bir asır boyunca koronavirüs ve diğer hastalıklardan arındırır. Parayı şimdi yatırabilir misin?” şeklinde konuştu.