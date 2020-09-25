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Sosyal medyanın terör örgütüne operasyon: 24 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakarette bulunmak, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 24 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenen bir grubun yaptıkları provakatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını tespit etti.Yapılan araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini DHKP-C Terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığını ve etiket(hashtag) faaliyetlerini ise Kulaçoğlu cezaevinde iken DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Av.

Sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devlet büyüklerine hakarette bulunmak, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provakatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 24 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sosyal medyada İsimsizler Hareketi adı altında örgütlenen bir grubun yaptıkları provakatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını tespit etti.
Yapılan araştırmalarda, söz konusu grubun yöneticiliğini DHKP-C Terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde olan Taylan Kulaçoğlu’nun yaptığını ve etiket(hashtag) faaliyetlerini ise Kulaçoğlu cezaevinde iken DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Av. Tamer Doğan’ın sürdürdüğü tespit edildi.
Söz konusu suç oluşumunun üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda İstanbul’da 18, Balıkesir’de 2, Aydın’da, Denizli’de, Diyarbakır ve Tekirdağ’da 1’er olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerinden 10’unun yurt dışında olduğu belirlenirken firarilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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