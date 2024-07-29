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  4. Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Akrabasının evinde ölü bulundu

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Akrabasının evinde ölü bulundu

29.07.2024 14:26
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Bursa'daki Orhangazi Belediyesi'nde görevli bir personel sosyal medya hesabı üzerinden intihar yayını açtı. Boynuna geçirdiği iple fotoğraf paylaşarak arkadaşlarından helallik isteyen kişi için şehir adeta alarma geçti. Paylaştığı video etrafta hızla yayılmaya başlayan adam paylaşımında, "Hakkınızı helal edin. Elveda. Çocuklarım babama emanet” notu paylaştı. Ortadan kaybolan şahıs, bir akrabasının evinde bulundu.

Sosyal medyasından intihar paylaşımı yaptı! "Hakkınızı helal edin, elveda..." Akrabasının evinde ölü bulundu

Orhangazi Belediyesi'nde çalışan 41 yaşındaki temizlik görevlisi M.K'nın intihar paylaşımı şehri ayağa kaldırmıştı. M.K ile ilgili acı haber geldi.

temizlik

YAYIN AÇTI: HAKKINIZI HELAL EDİN, ELVEDA...

Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Orhangazi Belediyesi’nde temizlik personeli olarak çalışan 41 yaşındaki M.K.'nin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunması ortalığı karıştırdı. M.K. sosyal medya hesabından boynunda bir iple paylaştığı fotoğraf ile “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu paylaştı.

AKRABASININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!

Boynuna ip geçirdiği fotoğrafla yakınlarından helallik isteyen M.K. için polis ve jandarma ekipleri seferber olmuştu. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.K., yakınları tarafından Üreğil Mahallesi'nde bir akrabasının evinde bulundu. M.K.'nın yakınları jandarma ekiplerine bilgi verirken, şahsın jandarmaya ifade vermeye gideceği kaydedildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Bursa
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