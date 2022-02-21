HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyaya damga vurdu: 'Ahırdan bozma bir yer burası' diyerek paylaştı! Dünyanın takip ettiği Türk Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir?

Sosyal medyaya damga vurdu: 'Ahırdan bozma bir yer burası' diyerek paylaştı! Dünyanın takip ettiği Türk Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir?

21.02.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın takip ettiği Türk olarak tanınan Erbakan Malkoç sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Erbakan Malkoç, Ardahan'da öğrenim gördüğü ilkokulu sosyal medya hesabında paylaştı. İlkokulunun 'Ahırdan bozma bir yer' olduğunu ifade eden Malkoç'un paylaşımı dikkat çekti. Peki Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir? İşte Erbakan Malkoç'un sosyal medya paylaşımı ve detaylar...

Sosyal medyaya damga vurdu: 'Ahırdan bozma bir yer burası' diyerek paylaştı! Dünyanın takip ettiği Türk Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir?

Dünyanın takip ettiği Türk olarak tanınan Erbakan Malkoç, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İlkokulu memleketi Aradahan'da okuyan ve yıllar sonra oraya giderek paylaşımda bulunan Erbakan Malkoç, çok duygulandığını ifade ederek daha önce birçok kez anlattığı ilkokuluna ilişkin konuştu. Video paylaşımında okulunun bir zamanlar 'Ahırdan bozma bir yer' olduğunu ifade eden Malkoç'un paylaşımına beğeni yağdı. Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken Ardahan'daki okulla ilgili paylaşımı da merak konusu oldu. Erbakan Malkoç'un sosyal medya paylaşımı ve ayrıntıları haberimizde.

ERBAKAN MALKOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Araçları yeniden tasarlayarak adından söz ettiren ve dünyanın takip ettiği Türk olarak tanınan Erbakan Malkoç sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Memleketi Ardahan'da yaşadığı köye giderek anılarını tazeleyen Erbakan Malkoç ilkokulunu da ziyaret etti.

"İLKOKULUM AHIRDAN BOZMA BİR YERDİ"

Memlekei Ardahan'da okuduğu ilkokula gittiğini sosyal medya hesabında paylaştığı videoda dile getiren Malkoç, Arkadaşlar çok duygusalım şu an, okuduğum okula geldim. Size de göstermek istiyorum. Hep anlatıyorum ya işte, ahırdan bozma bir yer burası. Benim okulum burasıydı. İşte, buralarda okudum. Bu köyden çıkan bir isimim ben." ifadelerini kullandı.

Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli?

ERBAKAN MALKOÇ KİMDİR?

Erbakan Malkoç Ardahan'ın Dengeli Köyü'nde dünyaya geldi.

11 çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu olan Ardahan Malkoç, İlkokulu maddi imkansızlar sebebiyle okuyamadı. Eksi 40 derecede tezek yakıp ısındıkları, camı çerçevesi olmayan bir okulda okuduğunu aktaran Erbakan Malkoç, eski araçları yeniden tasarlayarak dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli?

ERBAKAN MALKOÇ MESLEĞİ NEDİR?

Erbakan Malkoç; iş adamlarına, sporculara ve ünlü isimlere otomobil, helikopter, yat tasarlayan bir şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Erbakan Malkoç'un kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı da vardır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Hamile eşini kayalıklardan itmiştiHamile eşini kayalıklardan itmişti
'İstanbul çöküşe doğru gidiyor''İstanbul çöküşe doğru gidiyor'
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu!

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askeri unutuldu…

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

Korkunç olay! Köpekbalığı genç adamı parçalayarak öldürdü…

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.