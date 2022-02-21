Sosyal medyaya damga vurdu: 'Ahırdan bozma bir yer burası' diyerek paylaştı! Dünyanın takip ettiği Türk Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir?

Dünyanın takip ettiği Türk olarak tanınan Erbakan Malkoç, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İlkokulu memleketi Aradahan'da okuyan ve yıllar sonra oraya giderek paylaşımda bulunan Erbakan Malkoç, çok duygulandığını ifade ederek daha önce birçok kez anlattığı ilkokuluna ilişkin konuştu. Video paylaşımında okulunun bir zamanlar 'Ahırdan bozma bir yer' olduğunu ifade eden Malkoç'un paylaşımına beğeni yağdı. Erbakan Malkoç kimdir? Erbakan Malkoç nereli? Mesleği nedir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanırken Ardahan'daki okulla ilgili paylaşımı da merak konusu oldu. Erbakan Malkoç'un sosyal medya paylaşımı ve ayrıntıları haberimizde.

ERBAKAN MALKOÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Araçları yeniden tasarlayarak adından söz ettiren ve dünyanın takip ettiği Türk olarak tanınan Erbakan Malkoç sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Memleketi Ardahan'da yaşadığı köye giderek anılarını tazeleyen Erbakan Malkoç ilkokulunu da ziyaret etti.

"İLKOKULUM AHIRDAN BOZMA BİR YERDİ"

Memlekei Ardahan'da okuduğu ilkokula gittiğini sosyal medya hesabında paylaştığı videoda dile getiren Malkoç, Arkadaşlar çok duygusalım şu an, okuduğum okula geldim. Size de göstermek istiyorum. Hep anlatıyorum ya işte, ahırdan bozma bir yer burası. Benim okulum burasıydı. İşte, buralarda okudum. Bu köyden çıkan bir isimim ben." ifadelerini kullandı.

ERBAKAN MALKOÇ KİMDİR?

Erbakan Malkoç Ardahan'ın Dengeli Köyü'nde dünyaya geldi.

11 çocuklu çiftçi bir ailenin çocuğu olan Ardahan Malkoç, İlkokulu maddi imkansızlar sebebiyle okuyamadı. Eksi 40 derecede tezek yakıp ısındıkları, camı çerçevesi olmayan bir okulda okuduğunu aktaran Erbakan Malkoç, eski araçları yeniden tasarlayarak dünya çapında bir üne kavuşmuştur.

ERBAKAN MALKOÇ MESLEĞİ NEDİR?

Erbakan Malkoç; iş adamlarına, sporculara ve ünlü isimlere otomobil, helikopter, yat tasarlayan bir şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Erbakan Malkoç'un kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı da vardır.

