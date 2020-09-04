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Sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı 300 esnafı mağdur etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 15:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı, Başkent’te bir çarşıdaki 300 kuyumcu esnafını mağdur etti. Ses kaydında yer alan “Büyük Çarşı’nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid” ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı 300 esnafı mağdur etti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Kızılay Büyük Çarşı’da kuyumcu esnafının başı sosyal medyaya düşen asılsız ses kaydı ile dertte. Ses kaydında yer alan “Büyük Çarşı’nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid” ifadeleri üzerine tamamen müşterilerinin kesildiğini belirten esnaf, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

"BEKÇİLERİMİZİN MAAŞINI BİLE ZOR ÖDÜYORUZ"

Söz konusu ses kaydının tamamen asılsız olduğunu ve çarşı esnafını mağdur ettiğini söyleyen Kızılay Büyük Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Uçak, “Bizim çarşımızda şu ana kadar sadece 1 tane arkadaşımız korona virüse yakalandı. O da 21 gündür evinde karantina altında. Sosyal medyada bu bayanın yolladığı ses kaydında Büyük Çarşı’daki tüm esnaf arkadaşlarımızın Covid olduğu ve ambulanslarla hastanelere götürüldüğü söyleniyor. Bunun üzerine çarşımıza 2 gündür bir Allah’ın kulu gelmiyor. Bu iddia kesinlikle yalandır. Öyle bir şey yoktur. 300 tane dükkan var burada ve hepimiz mağduruz. Çarşımız zor durumda, elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz, bekçilerimizin maaşını bile zor ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

İŞTE O SES KAYDINDAKİ İFADELER

Sosyal medyada yayılarak Kızılay Büyük Çarşı esnafını mağdur eden sözde ses kaydında şu ifadeler yer alıyor:

“Arkadaşlar Büyük Çarşı’da kuyumcu bir arkadaşım vardı, ondan haber geldi. Büyük Çarşı’nın tamamını ambulanslar ile gelip almışlar. Tamamı Covid. Hani Kızılay’da çok önemli bir işiniz yoksa, hani hiçbir yere gitmeyin, gerçekten durum çok vahim diyorlar.”

İHA

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