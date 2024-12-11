Sosyal medyaya yasal düzenleme sinyali! Bakan Uraloğlu: 'Artık zorunlu hale geldi'

Çocuklarda sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alırken konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi.

Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada 16 yaş altına sosyal medya yasağının söz konusu olmadığını belirterek, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medyanın zararlarından korumak için yasal düzenleme yapmak zorunluluk haline gelmiştir" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır