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Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:17 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHA - SOSYAL medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K.

Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANUL-DHA - SOSYAL medya sitelerinde yayınlanan bir videoda milli değerlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki O.K. adliyeye sevkedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin sosyal medya sitesinde milli değerlere küfür ettiğini belirledi. Videodaki kişiyi internet adresinden belirleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki O.K.'yı babasının Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak gözaltına aldı. O.K.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

Sosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildiSosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildiSosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildiSosyal medyaya yüklediği videoda milli değerlere küfür eden kişi adliye sevkedildi

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