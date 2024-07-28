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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran baba! Çocuğunu motora bağladı, sonrası korkunç

Sosyal medyayı ayağa kaldıran baba! Çocuğunu motora bağladı, sonrası korkunç

28.07.2024 08:57
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Adana'da çekildiği tespit edilen görüntüler sosyal medyada yayılınca bir anda gündem oldu. Yabancı uyruklu bir baba kavga eden 13 yaşındaki oğlunu cezalandırmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Çocuğunun beline ip bağlayan vicdansız baba onu motora bağlayıp dakikalarca koşturdu. Ekipler şahsın yaşadığı çadırı tespit edip gözaltına aldı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran baba! Çocuğunu motora bağladı, sonrası korkunç

Adana’da kavga eden oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturan baba gözaltına alındı.

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TEPKİ ÇEKEN CEZA

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmezli Mahallesi’nde yabancı uyruklu tarım işçisi Mahcub H., 13 yaşındaki oğlu Ahmed H.’yi kavga ettiği için cezalandırmak istedi. Mahcub H., aldığı ipin bir ucunu oğlunun beline, diğer ucunu da motosikletine bağladı. Daha sonra vicdansız baba, oğlunu metrelerce koşturdu.

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ÇADIRINDA GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mahcub H. ve ailesinin kaldığı çadırı tespit etti. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle çadıra giden ekipler Mahcub H.’yi gözaltına aldı.

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AİLE DE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ahmed A. ve annesi Halide M. ise Adana Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ceza Adana motosiklet baba
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