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Sosyal medyayı ayağa kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşandığı öne sürülen, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğu belirtildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran bıçaklama olayı kurgu çıktı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde yaşandığı öne sürülen, sokakta bir kişinin tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak kaçtığı anlara ait, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğu belirtildi.
İlçeye bağlı Liseler Mahallesi Sanat Sokağı'nda, akşam saatlerinde bir kişinin, yanındaki kadını bıçaklayarak kaçtığına dair, bölgede bulunan bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Hızla yayılan görüntüler üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisler, kentte son bir ay içerisinde bıçaklanma vakasına ilişkin emniyete herhangi bir ihbarın yapılmadığını, hastane ve sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvurunun olmadığını belirledi. Videonun kimler tarafından çekildiği ve görüntülerin tespit edilmesi için emniyete bağlı siber ekiplerince de soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde ekipler, kimliklerini saptadığı kişilere ulaşarak, bahse konu sosyal medyada yayınlanan görüntülerin kurgu olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan S.V. (27), O.B. (27), A.T. (19), O.K. (30) ve A.Ü. (26) adlı kadın hakkında 'Suç uydurmak' eyleminden işlem yapıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ordu Valiliği de sosyal medyada hızla yayılan görüntülere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Görüntülerin kurgu olduğunun anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Ünye ilçesinde meydana geldiği belirtilen bir bayan şahsın, bir erkek şahıs tarafından darp edilerek bıçaklandığına dair görüntülerin yayınlanması üzerine yapılan araştırmalarda; belirtilen gün ve öncesi dahil olmak üzere Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne intikal eden böyle bir olayın olmadığı, ilçe ve çevre hastanelerde habere konu olan bir vaka intikal etmediği anlaşılmıştır. Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine; görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır."

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