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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında kadını darp etti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında kadını darp etti

09.05.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının yanında bulunan kız çocuğunun panik halinde ağladığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Çocuğunun yanında kadını darp etti

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI

Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA

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