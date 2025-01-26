HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran "İsrailsohbet" grubu üyesinden skandal sözler: "Hızlı olan bizi yakalasın"

Sosyal medyayı ayağa kaldıran "İsrailsohbet" grubu üyesinden skandal sözler: "Hızlı olan bizi yakalasın"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2025 01:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yüreğine ateş düşüren yangında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarıyla dalga geçilmesi infial yarattı. Acılı ailelerin telefon numaralarına ulaşan şahısların telefonda çizmeyi aştığı konuşmalara tepki yağarken söz konusu gruptan bir genç, skandal bir video daha paylaştı. Gencin konuşması adeta "Bu ne cüret" dedirtti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran "İsrailsohbet" grubu üyesinden skandal sözler: "Hızlı olan bizi yakalasın"

Türkiye günlerdir Kartalkaya yangın faciasının yasını tutuyor. Aralarında birçok çocuğun olduğu 78 kişi Grand Kartal Otel'de gece yarısı sularında çıkan ve saatlerce söndürülemeyen yangında can vermişti. Bir Telegram grubundaki şahıslar ise vicdansızlığın sınırlarını zorladı.

KORKUNÇ HAKARETLER YAĞDIRDILAR

"İsrailsohbet" adlı grupta, yangında ölenlerin yakınlarına ulaşılıp ağza alınmayacak hakaretler edildiği video sosyal medyada infial yarattı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girerek olayı mercek altına aldı, soruşturma başlatılarak sorumlular hakkında harekete geçildi.

AA-20250122-36822977-36822973-KARTALKAYADAKI_OTEL_YANGINI

HAKARET EDEN GRUBUN ÜYESİNDEN SKANDAL SÖZLER

Skandal sosyal medyada tepki çekmeye devam ederken söz konusu gruptan olduğu belirtilen bir şahıstan "Hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde bir başka skandal video geldi.

1

Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

"BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ, KİMSEYİ BULAMAYACAKSINIZ"

Videoda "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz" diyen şahıs, "Kimseyi bulamayacaksınız boşuna uğraşıyorsunuz, hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde cüretkar sözler kullandı.

2

ÖLENLERİN NEREDEYSE YARISI ÇOCUK

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın okulların yarı yıl tatilinin ilk günlerinde meydana gelmişti. Yangında yaşamını yitiren 78 kişiden 36'sının çocuk olması yürekleri bir kez daha yakarken acılı ailelere yapılan hakaret infiale yol açtı.

AW374834_03

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi otel Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Zam söylentisi uzun kuyruklar oluşturdu! Bekleme süresi 2 saati buldu

Gözlerini ayıramadılar! "Gelmeyenler bu mükemmel olayı kaçırdı"

Gözlerini ayıramadılar! "Gelmeyenler bu mükemmel olayı kaçırdı"

Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

Bolu'da yakınlarını kaybeden aileleri arayıp alay ettiler: İnfiale yol açan olayla ilgili harekete geçildi

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli'

Eski Bakan Ertuğrul Günay'dan Grand Kartal Otel çıkışı! 'Bakan Ersoy istifa etmeli'

Muslera'dan ayrılık sinyali! Veda eder gibi konuştu...

Muslera'dan ayrılık sinyali! Veda eder gibi konuştu...

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

Muharrem İnce için tören hazırlığı! Ankara bu iddiayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.