Sosyal medyayı ayağa kaldıran "İsrailsohbet" grubu üyesinden skandal sözler: "Hızlı olan bizi yakalasın"

Türkiye günlerdir Kartalkaya yangın faciasının yasını tutuyor. Aralarında birçok çocuğun olduğu 78 kişi Grand Kartal Otel'de gece yarısı sularında çıkan ve saatlerce söndürülemeyen yangında can vermişti. Bir Telegram grubundaki şahıslar ise vicdansızlığın sınırlarını zorladı.

KORKUNÇ HAKARETLER YAĞDIRDILAR

"İsrailsohbet" adlı grupta, yangında ölenlerin yakınlarına ulaşılıp ağza alınmayacak hakaretler edildiği video sosyal medyada infial yarattı. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girerek olayı mercek altına aldı, soruşturma başlatılarak sorumlular hakkında harekete geçildi.

HAKARET EDEN GRUBUN ÜYESİNDEN SKANDAL SÖZLER

Skandal sosyal medyada tepki çekmeye devam ederken söz konusu gruptan olduğu belirtilen bir şahıstan "Hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde bir başka skandal video geldi.

"BOŞUNA UĞRAŞIYORSUNUZ, KİMSEYİ BULAMAYACAKSINIZ"

Videoda "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz" diyen şahıs, "Kimseyi bulamayacaksınız boşuna uğraşıyorsunuz, hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde cüretkar sözler kullandı.

ÖLENLERİN NEREDEYSE YARISI ÇOCUK

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın okulların yarı yıl tatilinin ilk günlerinde meydana gelmişti. Yangında yaşamını yitiren 78 kişiden 36'sının çocuk olması yürekleri bir kez daha yakarken acılı ailelere yapılan hakaret infiale yol açtı.