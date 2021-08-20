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Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Uçaktan düşen Afganların görüntüsünü tişörte bastılar

20.08.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünya Afganistan'da yaşanan kaosu izlerken, sosyal medyayı sallayan bir olay yaşandı. Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımlarına binen ve kalkıştan sonra düşerek feci şekilde ölen insanların görüntüsü tişörte basılarak ABD'de satışa sunuldu. Kısa sürede yayılan görüntü sosyal medyada infial yarattı.

Taliban'ın, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası yaşananlar tüm dünyada dehşet içinde takip ediliyor. İlk günden bu yana devam eden kaçışlar, çatışmalar ve tahliyelerden yürek yakan görüntüler geliyor. Şüphesiz ki bunların içinde korkunç olanı, havalanan uçaktan düşen insanlar. Dünyayı dehşete düşüren görüntülerde, insanların ülkeyi terk etmek için ABD'ye ait uçağın üstüne ve iniş takımlarına bindiği, kalkıştan kısa süre sonra ise metrelerce yüksekten düşerek feci şekilde can verdiği yer aldı.

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SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

İnsanların korkunç şekilde can verdiği görüntüler istisnasız herkesi dehşete sürüklerken, sosyal medyada yayılan bir olay "Bu kadar da olmaz!" dedirtti. New York Post'ta yer alan habere göre uçaktan düşen Afganların silüetlerinin yer aldığı tişörtler internetten satış yapan bir platformda satışa sunuldu. Farklı renklerde satışa sunulan tişörtün üzerinde 'Kabul Skydiving Club Est. 2021' (Kabil Atlama Kulübü 2021'de Kuruldu) yazısı yer alıyor.

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Kısa sürede yayılan haber sosyal medyada infial yaratırken, görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve yorum yapıldı. Binlerce kullanıcı bu girişimi eleştirirken, tişörtlerin satışa sunulduğu online alışveriş platformuna da "Bu satışı durdurun" çağrısı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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