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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran sapık enişte! Ses kayıtları mide bulandırdı: Tamam belki biraz sevişiyoruz ama...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sapık enişte! Ses kayıtları mide bulandırdı: Tamam belki biraz sevişiyoruz ama...

30.08.2024 11:23
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30.08.2024 11:23
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Hatay'da 60 yaşlarındaki bir sapığın şu an 17 yaşında olan yeğenini 15 yaşından beri taciz ettiğinin ortaya çıkması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. M.Ş. adlı kişinin içeri alınıp 1 gün sonra serbest bırakıldığı da öne sürüldü. M.Ş.'nin ifadesinde 15 yaşındaki çocuğun kendisini ayarttığını söylemesi ise skandalın bir başka yönü! M.Ş.'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında yeğenine söyledikleri mide bulandırdı.

"Hadi gel seni bizim eve götüreyim. Burada ailenle kavga etme." Her şey sapık eniştenin bu sözlerle yeğenin eve davet etmesiyle başladı. Şu an 17 yaşında olan çocuğun kuzeni iğrenç iddiayı sosyal medyaya taşıyınca infial oluştu. Olaylar 3 yıl önce başlamış...

"ADAM İÇERİ ALINDIKTAN 1 GÜN SONRA DIŞARI SALINIYOR"

Sosyal medya fenomeni Muhammet Bettaş, eniştesinin yeğenine yaptığı tacizi ve devamında yaşananları bir bir anlattı. Bettaş'ın iddiasına göre olaylar Hatay'ın Görentaş mahallesinde yaşandı. "Bu kız şu an 17 yaşında. Yani her şey 15 yaşındayken başlamış" diyen Bettaş yaşananları şöyle anlattı:

"O adamın adını M.Ş. şeklinde vereceğim. Olay şu şekilde ortaya çıkıyor: Kuzenimin iş yerindeki çalışma arkadaşları bir şeylerin olduğundan şüpheleniyor. Evde bir şeyler olduğunu anlayıp onu sıkıştırıyorlar. O da son 3 yıldır eniştesi tarafından tacize uğradığını anlatıyor. Daha sonra polise gidiyor, ifadeler alınıyor. Ama şöyle garip şeyler oluyor: Adam içeri alındıktan 1 gün sonra dışarı salınıyor."

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ÇOCUĞUN AKLINA BÖYLE GİRMİŞ

Verilen ifadelere göre olayın başlangıcı ise kız çocuğunun babasıyla evde bir tartışma yaşadığı güne dayanıyor. Çocuk ağlamaya başlayınca eniştesi yanaşıp "Hadi gel seni bizim eve götüreyim. Burada ailenle kavga etme" gibi sözlerle kızı eve götürüyor.

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"GECE UYUDUĞUNDA ÜZERİNDE AĞIRLIKLA UYANIYOR"

Bettaş, "Kız gece uyuduğunda üzerinde bir ağırlıkla uyanıyor. Daha 14-15 yaşında; neye uğradığını şaşırıyor, hiçbir tepki veremiyor" deyip olayın 3 yıl boyunca sürdüğünü ifade etti.

SAPIK ADAM SUÇU ÇOCUĞA ATMIŞ: O BENİ AYARTTI

Sapık M.Ş.'nin ifadesinde 14-15 yaşındaki kız için "O beni ayarttı" dediği de iğrenç iddialar arasında. Bettaş, "Adam 60 yaşlarında, 1.50 boylarında, göbekli. 13 yaşındaki kız ona vurulmuş ve onu ayartmış (!) Bunu iddia ediyor, akıl dışı, mantık dışı. Bana en çok koyan, bunun işe yarayabileceğini düşünmüş olması" diyerek isyan etti.

SES KAYDINI DA PAYLAŞTI: "TAMAM BELKİ BİRAZ SEVİŞİYORUZ AMA BU DA İHTİYAÇ DEĞİL Mİ?"

Bettaş sosyal medyada M.Ş. ile yeğeni arasında geçtiği öne sürülen bir konuşmanın ses kaydını da paylaştı. Arabada geçen ses kaydında M.Ş. 15 yaşındaki çocuğu olayları annesine anlattığı gerekçesiyle azarlarken şunları söylüyor:

"Canım çok sıkıldı. 'Her şeyi anneme söyledim' diyorsun. Bana söyle, 'Enişte ben bundan sonra seninle görüşmek istemiyorum. Başka biriyle aşk yaşıyorum' diyebilirsin."

Ses kaydında sapık M.Ş., çocuk yaştaki yeğenine skandal sözler sarf ediyor:

"Ben sana hep yardımcı olmak isterim, hep yanında durmak isterim. Belki biraz sevişiyoruz, belki biraz yaklaşıyorum, tamam. Bu da insan, ihtiyacı olur değil mi? İhtiyacı olmuyor mu insanın yaklaşmaya?"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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