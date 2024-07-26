Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Almanya'dan gelen gurbetçi, kedisine saldırdığını iddia ettiği köpeği tüfekle vurdu... Kan donduran görüntüler

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi, kamuoyunda tartışmalara neden olmaya devam ederken hayvana yönelik şiddetin adresi bu kez de Bartın oldu. İşte kan donduran olayın detayları...

KÖPEĞİ TÜFEKLE VURARAK YARALADI

Haber Global'de yer alan habere göre; Almanya'dan memleketi Bartın'ın Akçamescit köyüne gelen gurbetçi, kedisine saldırdığını iddia ettiği köpeği tüfekle vurarak yaraladı.

Korkunç görüntüler, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Yeni Adım Gazetesi'nin haberine göre yetkililer konuyla ilgili hızla harekete geçti.