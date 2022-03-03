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Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sözleşmeli öğretmenin skandal paylaşımına soruşturma

03.03.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta, sözleşmeli kadın öğretmen H.D., sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” diye yazdı. H.D.'nin bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine H.D. hakkında sosyal medyadaki paylaşımıyla ilgili savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İşte tepki çeken olayın detayları!

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Sözleşmeli öğretmenin skandal paylaşımına soruşturma

Muş'un Bulanık ilçesinde adı açıklanmayan bir okulda sözleşmeli öğretmenlik yapan H.D., 28 Şubat'ta, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. H.D., paylaşımda, “Ben tertemiz çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu’da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklar içerisinde boğuşmak istemiyorum” diye yazdı.

Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı, H.D.'nin tepki çeken paylaşımında suç içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle, hakkında 'halkı, kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla adli soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muş Valiliği'nin konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Öğretmen Muş
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