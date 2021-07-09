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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! AK Partili başkana soruşturma

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! AK Partili başkana soruşturma

09.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, trafikte seyir halindeyken otomobilinin camından tabancayla rastgele ateş açtı. Başaran’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, otomobiliyle seyir halindeyken sol eline aldığı kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan kişi de o anları cep telefonuyla görüntüledi. Başaran, bir düğünden dönerken çekildiği ileri sürülen görüntüleri, dün gece Twitter hesabından paylaştı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Başaran, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

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'İSTİFASI ALINDI'

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Olayı duyar duymaz partiden ve görevinden istifasını gece yarısı aldık. Gereken yapıldı. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" dedi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aydın AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Zaten nerde ipsiz sapsız var ak partiye üye olmuş pis herifler tipe bak
EEE SONRA ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DIŞARI ÇIKACAK
bunlar bitmez artık bu ulkde ülke raydan çıktı bir kere

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