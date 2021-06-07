Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Taksim'deki 'çarşaf' tartışması için istenen ceza belli oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

"PİŞMANIM"

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.