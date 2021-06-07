HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Taksim'deki 'çarşaf' tartışması için istenen ceza belli oldu

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Taksim'deki 'çarşaf' tartışması için istenen ceza belli oldu

07.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazınızı kılın" dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 78 yaşındaki Emel C. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaf giyen üç genç arasında 13 Mart günü çarşaf tartışması yaşamış, tartışma sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızların, "Özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz?" demişti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında tartışma yaşayan 21 yaşındaki Selva B., 20 yaşındaki Özlem B. ile 16 yaşındaki Amine H.'nin ifadeleri alındı. Kızlar yanlarına bir kadının geldiğini, "Türk müsünüz, Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak. Sizi burada kabul etmiyoruz. Siz gericisiniz. Ben Atatürk'ün son nesliyim. Gidin namaz vakti namazınızı kılın pis Araplar" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.

10

"PİŞMANIM"

Sözleri sarf ettiği belirlenen 78 yaşındaki Emel C., olay günü kızlara "Türk müsünüz?" diye sorduğunu, kendilerinin Türk olduklarını söylemesi üzerine siyah çarşaf giymeleri nedeniyle bazı sözler sarf ettiğini anlatıp, "Neden bu şekilde giyindiklerini sordum, yaptığımın yanlış olduğunu anladım. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

11

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Emel C.'nin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olan kızlara yönelik onları inançlarından dolayı kınadığı, suçladığı, inançları gereği giymiş oldukları kıyafet ile ilgili İstiklal Caddesi gibi kalabalık bir yerde rencide edici söylemlerde bulunduğu anlatıldı. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yer itibarıyla kamu güvenliği açısından yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı gibi, halkın belli bir kesimine karşı düşmanca tavırlar gösterilmesine neden olan Emel C.'nin halkı kin ve nefrete tahrik ettiği belirtildi. Emel C.'nin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı! Deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.