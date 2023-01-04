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Sosyal medyayı ikiye bölen çocuk! Akıllara 'Filozof Atakan'ı getirdi

04.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede gündem olmayı başardı. Söz konusu videoda, bir çocuğun 'Çocuk dediğin nasıl olmalı?' konulu açıklamalar yaptığı görüldü. Çocuğun sözleri akıllara felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken ve bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelen ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar'ı getirdi. Fakat bu çocuğun videosu sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda.

Sosyal medyada gündem olan videolara bir yenisi daha eklendi. Bir çocuğun Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda paylaşılan videosu büyük dikkat çekti. Çocuğun 'Çocuk dediğin nasıl olmalı?' konusunda çeşitli tarifler yaptığı açıklamaların olduğu video, sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Çocuğun videodaki sözleriyle birlikte ise akıllara ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar geldi.

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"ÇOCUK DEDİĞİN NASIL OLMALI?"NIN CEVABINI VERDİ

Sosyal medyada gündem olan videoda, çocuğun "Çocuk dediğin kırlarda koşturur" diyerek "Çocuk dediğin nasıl olmalı? konusunda çeşitli açıklamalar yaptığı görüldü. Çocuğun, "Çocuk dediğin yukarı çıkar, yeri gelir küfür eder yeri gelir konuşur yeri gelir adam olur” şeklindeki tarifi ise oldukça dikkat çekti.

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AKILLARA FİLOZOF ATAKAN'I GETİRDİ

Sosyal medyanın konuştuğu videodaki çocuk, akıllara ise ‘Filozof Atakan’ lakaplı Atakan Kayalar'ı getirdi. 'Filozof Atakan', felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çekmiş ve bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim haline gelmişti.

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SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Çocuk dediğin nasıl olmalı? konusunda çeşitli açıklamalar yapan çocuk ise gündem olduğu sosyal medyayı adeta ikiye de böldü.

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Kimileri övgüyle yaklaşırken, kimileri de korkutucu bulduğunu ifade etti.


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