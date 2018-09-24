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Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğrafın sırrı yıllar sonra çözüldü!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Eşim ve Kayınvalidem adlı optik illüzyonun sırrı yıllar sonra çözüldü.

Dünyanın en çok bilinen optik illüzyonlarından biri olan ‘Eşim ve Kayınvalidem’ görselinde görüntülenen genç ve yaşlı kadını algılama şeklinin insanların yaşıyla alakalı olduğu öğrenildi.

Dünyanın en zor dikkat testi

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Araştırmaya göre 30 yaşın altında olan kişilerin tabloda daha çok genç kadını fark ettikleri, 30 yaş üzerindeki grubunsa ağırlıklı olarak yaşlı kadını algıladıkları anlaşıldı.
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Bu fotoğrafa dikkatlice bakın. Yıllarca insanları ikiye böldü.
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Peki siz ne görüyorsunuz?
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RESİMDEKİ İKİZ ÇOCUKLARI BULABİLECEK MİSİNİZ? (DÜNYANIN EN ZOR DİKKAT TESTİ)

RESİMDEKİ İKİZ ÇOCUKLARI BULABİLECEK MİSİNİZ? (DÜNYANIN EN ZOR DİKKAT TESTİ)
Dünyanın en zor bulmacasıyla yüzleşmeye hazır mısınız? Aşağıdaki karmaşık resimlerin içinde küçük detaylar gizli. Bakalım bu detayları fark edebilecek misiniz? Baştan uyaralım; eğer sabırlıysanız bu teste başlayın. Çünkü şimdiye kadar 10 dakikanın altında bu testi çözebilen çıkmadı. (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)
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Resimdeki kurbağayı bulun.
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Resimdeki lolipopu bulun.
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Resmin içine gizlenmiş kalbi bulun.
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Resimdeki kartpostalı bulun.
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Bu resme gizlenmiş arıyı bulun.
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CEVAPLAR

CEVAPLAR
İşte plajın farklı noktalarında oynayan ikiz kız çocukları.
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Gözleri en iyi olanların bile kurbağayı bulması 10 dakikadan fazla sürüyor.
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Nisbeten daha az karmaşık ama bu soruyu çözmek için de bütün detayları seçebilecek kartal gözlere ihtiyacınız var.
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İşte kocaman fillerin arasındaki minicik kalbin yeri.
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Kartpostal olup olmadığı tartışılsa bile diğer objelerden farklı olduğu ortada.
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İşte çiçeklerin bütün karmaşasının içindeki arı.
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Anahtar Kelimeler:
optik illüzyon dikkat testi

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