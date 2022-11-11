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Sosyal medyayı karıştıran 'Bush'! O paylaşım hızla yayıldı: "Öldürmeyi özledim"

11.11.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter 'Troll George Bush' ile sarsıldı. Elon Musk ile aylık ücret karşılığında mavi tik satmaya başlayan sosyal medya platformunda ‘George W. Bush’ isimli bir hesap söyledikleriyle 'pes' dedirtti. Hesabın söyledikleri geniş yankı bulurken, her yerdentepki üstüne tepki yağdı. Üstelik bu hesap mavi tik alarak doğrulanmıştı! Bu yüzden 2001'den 2009'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak görev yapan George W. Bush'a ait sanıldı. Sanıldı diyoruz çünkü gerçek öyle çıkmadı.

Sosyal medyayı karıştıran 'Bush'! O paylaşım hızla yayıldı: "Öldürmeyi özledim"

George W. Bush, belki de ABD tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olan George Bush, 2001'den 2009'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca tarihe damgasını vuran bazı olaylar yaşandı. 2009'da ise başkanlığı ABD'nin ilk Siyahi başkanı Barack Obama'ya devretti. Yıllar sonra, yani Kasım 2022'de George W. Bush'un adını tekrar gündeme taşıyan bir olay meydana geldi. Üstelik bu duruma, bir sosyal medya platformu olan Twitter'ın 44 milyar dolara Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın kontrolüne geçmesiyle mavi tik satmaya başlaması katkı sağladı. 'George Bush ve mavi tik ne alaka?' diyebilirsiniz, zaten yaşanan olay da birçok kişiye 'pes' dedirtmiş durumda.

TWITTER'DA 'TROLL GEORGE W. BUSH' ŞOKU!

Business Insider'da yer alan bilgilere göre, Twitter'ın çarşamba günü aylık 8 dolardan mavi tik satmaya başlattı. Bunun sonucunda bazı kullanıcıların ünlüleri ve diğer tanınmış kişileri taklit ederek bu sistemi kötüye kullandıkları görüldü. Bunun tüm dünyada yankı bulan örneği de 'Troll George W. Bush' hesabı oldu.

Bush
Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı George W. Bush

Eski ABD Başkanı George W. Bush gibi davranan ve mavi tik satın alarak doğrulanan bir hesap, 43. başkanın Irak Savaşı'ndaki rolü hakkında tepki çeken cümleler kullandı. Hesap, üzgün bir surat emojisiyle "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde tweet attı. Tweet daha sonra, eski İngiltere başbakanı Tony Blair gibi davranan bir hesap tarafından da retweet'lendi.

tweet

Fakat sahte George Bush'un tweet'i üzerine tepki üstüne tepki geldi.

GERÇEK SANDILAR

Birçok kişi de doğrulanmış olarak gözüktüğü için bu hesabın gerçekten de eski ABD Başkanı George Bush'a ait olduğunu sandı. Ancak gerçek böyle değildi. Hesap George Bush'u taklit ediyordu.

VE SONUÇ...

Bunun sonucunda ne mi oldu? Twitter, her iki sahte hesabı da sildi. Çünkü hesaplara ulaşılamıyor. Elon Musk daha önce, bu tür hesapların kendilerini açık bir şekilde parodi hesap olarak tanımlamazlarsa kalıcı olarak askıya alınacağını söylemişti.

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