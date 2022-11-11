Sosyal medyayı karıştıran 'Bush'! O paylaşım hızla yayıldı: "Öldürmeyi özledim"

George W. Bush, belki de ABD tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin bir üyesi olan George Bush, 2001'den 2009'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı olarak görev yaptı. Görev yaptığı süre boyunca tarihe damgasını vuran bazı olaylar yaşandı. 2009'da ise başkanlığı ABD'nin ilk Siyahi başkanı Barack Obama'ya devretti. Yıllar sonra, yani Kasım 2022'de George W. Bush'un adını tekrar gündeme taşıyan bir olay meydana geldi. Üstelik bu duruma, bir sosyal medya platformu olan Twitter'ın 44 milyar dolara Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın kontrolüne geçmesiyle mavi tik satmaya başlaması katkı sağladı. 'George Bush ve mavi tik ne alaka?' diyebilirsiniz, zaten yaşanan olay da birçok kişiye 'pes' dedirtmiş durumda.

TWITTER'DA 'TROLL GEORGE W. BUSH' ŞOKU!

Business Insider'da yer alan bilgilere göre, Twitter'ın çarşamba günü aylık 8 dolardan mavi tik satmaya başlattı. Bunun sonucunda bazı kullanıcıların ünlüleri ve diğer tanınmış kişileri taklit ederek bu sistemi kötüye kullandıkları görüldü. Bunun tüm dünyada yankı bulan örneği de 'Troll George W. Bush' hesabı oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. başkanı George W. Bush

Eski ABD Başkanı George W. Bush gibi davranan ve mavi tik satın alarak doğrulanan bir hesap, 43. başkanın Irak Savaşı'ndaki rolü hakkında tepki çeken cümleler kullandı. Hesap, üzgün bir surat emojisiyle "Iraklıları öldürmeyi özledim" şeklinde tweet attı. Tweet daha sonra, eski İngiltere başbakanı Tony Blair gibi davranan bir hesap tarafından da retweet'lendi.

Fakat sahte George Bush'un tweet'i üzerine tepki üstüne tepki geldi.

GERÇEK SANDILAR

Birçok kişi de doğrulanmış olarak gözüktüğü için bu hesabın gerçekten de eski ABD Başkanı George Bush'a ait olduğunu sandı. Ancak gerçek böyle değildi. Hesap George Bush'u taklit ediyordu.

VE SONUÇ...

Bunun sonucunda ne mi oldu? Twitter, her iki sahte hesabı da sildi. Çünkü hesaplara ulaşılamıyor. Elon Musk daha önce, bu tür hesapların kendilerini açık bir şekilde parodi hesap olarak tanımlamazlarsa kalıcı olarak askıya alınacağını söylemişti.