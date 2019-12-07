Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katli zanlısı Özgür Arduç'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN İDDİA

Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Valilik, emniyet ve savcılık tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Giresun'daki yarı açık cezaevinden ise önceki gün Ö.B. isimli bir hükümlü firar etti. Polis, cezaevi firarisini arıyor.

(DHA)

