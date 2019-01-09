HABER

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 15:28 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü gündeme bomba gibi düştü. Bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntülerin tepki toplaması üzerine çalışma başlatan

Sosyal medyayı karıştıran köpek bıçaklama görüntüsü Meksika'da çekilmiş

Bir kişinin elindeki bıçakla köpeğe saldırdığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişi Emniyet Genel Müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, söz konusu görüntünün Meksika'da çekildiğini açıkladı.

ABD merkezli Breitbart internet sitesinde yer alan haberde ise görüntünün Meksika'nın sınır kenti Piedras Negras'da çekildiği bilgisine yer verildi.

Bölgedeki yetkililerin, bir kişinin köpeği bıçakladığı görüntünün sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine soruşturma başlattığı belirtildi.

Haberde, köpeğin bıçaklandığı öfke uyandıran görüntünün ardından şehir sakinlerinin şüphelinin yakalanması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Köpeğe saldıran kişinin kimliğinin tespiti için görüntünün sosyal medyada paylaşıldığı belirtilen haberde, ağır yaralanan savunmasız köpeğin öldüğü esnada saldırganın ise oturduğu masaya döndüğü ve içkisini içmeye devam ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma talebinde de bulunuldu. (AA)

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Başkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdırBaşkan Demircan: Binali Yıldırım İstanbul’un şansıdır
Mahallelinin kayak keyfiMahallelinin kayak keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya köpek bıçaklama görüntü Emniyet Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afet bölgesi ilan edildi! Amik Ovası sular altında kaldı

Afet bölgesi ilan edildi! O bölge sular altında kaldı

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Kapadokya kış aylarında da turistle doluyor

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Erkek çocukları öpüştüren fenomen Gaga Bulut hakim karşısında!

Tekirdağ'da otogardaki kazan dairesinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Otogarda patlama! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de akılalmaz olay! Hırsızdan şoke eden mesaj: Karım çok beğendi

Gelen mesajla şoke oldu: Karım çok beğendi!

Hastalarının görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşmış!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.