Sosyal medyayı karıştıran Youtuber: 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf'

ABD'de kritik başkanlık seçimleri yaklaşırken, birçok ünlü hayranlarını sosyal medya platformlarından oy vermeye teşvik etmeye çalışıyor. Kylie Jenner, Frank Ocean, ve Billie Eilish gibi isimler sosyal medya hesaplarından sık sık 'oy ver' çağrılarında bulunurken, YouTube fenomeni Tana Mongeau, daha ilginç bir yönteme girişti.
Sputnik’te yer alan habere göre; yaklaşık 5.5 milyon takipçisi bulunan Mongeau, geçen hafta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, #BootyForBiden (#Bideniçinçağrı) etiketini kullanarak hayranlarından 3 Kasım'da mevcut ABD Başkanı Trump'ın rakibi Joe Biden için oy vermelerini istedi. Mongeau, paylaşımında "Bana Biden'a oy verdiğine dair bir kanıt gönderirsen, sana bedavaya bir çıplak göndereceğim" ifadelerini kullandı.
Daha sonra Twitter'daki bu mesajını silerek Instagram hesabından paylaşım yapan YouTuber, kafasına Biden'ın yüzünü montajladığı bir fotoğrafını paylaşarak "Değişimi benim kadar isteyen insanları görmek harika. Amerika için neyin doğru olduğunu bilmek için k.çıma ihtiyacın yok, o yüzden OY VER!" diye yazdı.
Mongeau, TikTok hesabından yaptığı açıklamada ise, Biden'a oy verdiklerini kanıtlayacağını söyleyen 100.000'den fazla kişiden mesaj aldığını söyledi.
Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne göre, "herhangi bir kişiye oy vermek veya oy kullanmak veya herhangi bir adaya veya herhangi bir adaya karşı oy kullanmak için harcama yapan veya teklifte bulunan kişi" para cezası ve iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Vox'ta yer alan habere göre ise, ABD'de 21 eyalette oy pusulası ile fotoğraf çekmek yasal olsa da en az 16 eyalette ise yasa dışı.
Sosyal medya kullanıcılarından bazıları YouTuber'ın bu hareketini desteklerini söylerken bazıları da Mongeau'un suç işlediğini söyledi.