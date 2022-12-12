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Sosyal medyayı kasıp kavurmaya başlamıştı! O uygulamada müstehcenlik şoku...

12.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son birkaç gündür sosyal medya yapay zekâ selfie'lerle dolup taşıyor. Sosyal medyayı kasıp kavurmaya başlayan bu çılgınlık ile ilgili şimdi şok bir iddia ortaya atıldı. yapay zekâ selfie'ler oluşturan Lensa AI isimli o uygulamayı müstehcen görüntüler oluşturmak için kullanmanın mümkün olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili bir açıklamada yer alan "Hayal edebileceğiniz herkesin veya elinizde bir avuç fotoğrafı olan herkesin resimlerini oluşturabilme kolaylığı ürkütücü." ifadesi dikkat çekti.

Sosyal medyayı kasıp kavurmaya başlamıştı! O uygulamada müstehcenlik şoku...

Lensa AI isimli bir uygulama son günlerde popüler oldu. Lensa AI ve türevleri sayesinde sosyal medyada "yapay zeka selfie" çılgınlığı başladı. Son birkaç gündür sosyal medya profillerinin yapay zeka selfie'lerle dolduğu görüldü. Ancak Lensa AI isimli uygulamayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, selfieleri işleyerek yaratıcı avatarlar oluşturan Lensa AI isimli o uygulamayı müstehcen görüntüler oluşturmak için kullanmak mümkün.

MÜSTEHCEN UNSURLAR GÖRÜLDÜ

Teknoloji sitesi TechCrunch'ta yer alan haberde, platformu rıza dışı pornografik görüntüler oluşturmak için kullanmanın mümkün ve çok kolay olduğu iddia edildi. Öte yandan, aynı haberde Lensa uygulamasıyla oluşturulmuş, insanların yüzlerinin tanınabildiği bir dizi görselde müstehcen unsurların görüldüğü belirtildi.

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Lensa2

DENEME YAPILDI! İŞTE SONUÇ...

Bunun "mümkün olmaması gereken bir şey gibi göründüğünün" altının çizilirken, Lensa'nın yapmaması gereken görüntüleri oluşturacağını doğrulamak için bir deneme yapıldığı aktarıldı. Bu denemeyle birlikte Photoshop üzerinde yapılan bazı görsel düzenlemelerin, Lensa'nın NSFW (çıplaklık ve cinsellik gibi unsurlar başta olmak üzere rahatsız edici içerik) filtresini devre dışı bıraktığı öne sürüldü.

TechCrunch muhabiri Kamps, "Hayal edebileceğiniz herkesin veya elinizde bir avuç fotoğrafı olan herkesin resimlerini oluşturabilme kolaylığı ürkütücü." dedi.

AÇIKLAMA GELDİ

Lensa'nın oluşturucusu Prisma Labs'tan yetkililer ise TechCrunch'a yaptıkları açıklamada özellikle bu tür görüntüleri oluşturmaya teşvik ederseniz, bunun olabileceğini, ancak bunun yanlışlıkla olmasını önlemek için filtreler uyguladığını vurguladı.

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