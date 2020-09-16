MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı sallamıştı! Melisa Sözen karakterini anlattı!

Sosyal medyayı sallamıştı! Melisa Sözen karakterini anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:04 | Son Güncelleme

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ‘Kırmızı Oda’, ana kadrosu ve çarpıcı hikayeleriyle olduğu kadar birbirinden ünlü konuk oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı sallamıştı! Melisa Sözen karakterini anlattı!

‘Kırmızı Oda’ya ikinci bölümde dahil olan; hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın karakteri ve davranışlarıyla klinikteki herkesin sabrını zorlayan Alya’nın öyküsü, kısa sürede seyircinin favorileri arasına girdi bile.

‘Kırmızı Oda’da hırpani görünüşlü, sıradışı bir karakteri canlandıran ünlü oyuncu Melisa Sözen karakteriyle ilgilli: “Alya’yı gönülden çağırmışım ben, senaryoyu okuduğum zaman uzun zamandır oynamak istediğim karakter tam karşımda duruyordu. Çok özel Alya’nın yeri benim için” şeklinde konuştu.

Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. son bölüme Alya rolüyle Melisa Sözen damga vurdu!Kırmızı Oda 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. son bölüme Alya rolüyle Melisa Sözen damga vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Fransız basınından Macron'a Türkiye ve Doğu Akdeniz eleştirisi
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
Efsane geri dönüyor! Tarihi açıkladı...
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
ABD gizli geliştirdikleri hava aracını duyurdu
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
16 yaşındaki genç kızdan geriye bu not kaldı! Korkunç olay
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Dolar için Kudüs'ü sattılar
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Ses kaydını canlı yayında dinletti! Stüdyo buz kesti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Ünlü isimden olay eleştiri! 'Bir kere Survivor’a gitti diye...'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Oğlunun eğitimi sorulunca... 'Ben 'bazı ünlüler' değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Aleyna Çakır olayında son durum nedir? Ümit Can Uygun tutuklandı mı?
Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?
MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Türkiye Serhat Doğramacı kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte hayat hikayesi
MasterChef Serhat kimdir?
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 15 Eylül MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te eleme adayları belli oldu!
Şarkıcı Halil Sezai karakolluk oldu
Halil Sezai gözaltına alındı! Nedeni belli oldu
Maç köftesi nasıl yapılır? MasterChef maç köftesi (Tükürük köftesi) tarifi ve malzemeleri
Maç köftesi nasıl yapılır? MasterChef maç köftesi (Tükürük köftesi) tarifi ve malzemeleri
Gülben Ergen'den mavi mayosuyla yaza veda pozu
Mayolu pozuyla yaza veda etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.