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  4. Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

Sosyal medyayı sallayan 'bakmıyorum' videosunda gerçek bambaşka çıktı! Dikkat çeken 'Ekrem Karakaya' detayı

09.07.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yer alan bir videoda doktorun hastalar için 'bakmıyorum' ifadesini kullanması birçok kullanıcının tepkisini çekmişti. Doktorun bu sözlerinin sebebinin Konya'da görevi sırasında öldürülen Ekrem Karakaya cinayeti sonrası iş bırakma eylemi olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü görüntülerdeki doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığını ve videonun Ekrem Karakaya cinayetinden daha önce çekildiğini belirtti. İşte detaylar...

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun acil servisteki hastalara ‘Bakmıyorum’ diyerek alandan ayrıldığı videoyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak 'ayaktan hasta muayenesi' hizmete devam etmiştir” denildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Adana Yüreğir Devlet Hastanesi’nde çekilen bir video sosyal medyada tepki çekti. Acil servis kapısında bekleyen onlarca hasta, kendilerine bakmayacağını belirtip servisten ayrılan doktorun tavırları birçok kullanıcı tarafından konuşuldu. İnternete düşen ve çok sayıda kullanıcının paylaşarak tepki gösterdiği videoda, acil doktorunun kendileriyle ilgilenilmesini talep eden hastalara "Bakmıyorum" diyerek servisi terk ettiği ve memur olduğunu ifade eden bir kişinin doktordan sicil numarasını ve ismini istediği anlar yer aldı.

KLJÖL

Videonun haber yapılması üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü açıklama yaptı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Açıklamada, doktora hasta yakınlarının saldırmaya çalıştığı ifade edilirken, “Söz konusu video geçen 19 Haziran’da hastanenin yeşil alanında (acil olmayan hastalara ayaktan poliklinik hizmeti verilen birim) yaşanmış olup ilgili birim kabininde yalnız olarak çalışan görevli kadın hekimin kendisine sözel olarak hakaret ve tehditte bulunulması üzerine kendisini güvende hissetmeyip güvenlik personeli refakati olmadan muayeneye devam edemeyeceğini bildirdiği görüntülerdir. Güvenlik personeli desteği ve refakat sağlandıktan sonra rutin olarak ayaktan hasta muayenesi hizmete devam etmiştir. Söz konusu videoda geçen durumun birkaç gün önce Konya’da yaşanan doktor cinayeti olayından sonra tepki olarak yaşandığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana saldırı
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