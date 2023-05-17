Sosyal medyayı sallayan görüntü! Fırtına, koltuğu böyle uçurdu... Görüntüler Ankara'dan

Ankara genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte batı ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte toz bulutu meydana geldi. Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu. İşte haberin detayları...

ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Ankara'nın merkez ilçeleri ile kuzey ve batı ilçelerinde başlayan yerel kuvvetli sağanak da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Eryaman'da bazı binaların çatısı uçtu, Selanik Caddesi'nde ağaçlar devrildi.

KOLTUK UÇTU!

Sosyal medyada yer alan bir görüntülerde ise çok katlı bir binadan uçan koltuğu başka bir evin üzerine düştüğü görüldü.

Yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle trafikte aksama meydana geldi, özellikle kavşaklarda yoğun su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak konusunda sarı kodlu uyarıda bulunmuştu.

EDİRNE'DE DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya için yağışlı hava uyarısının ardından Edirne öğle saatlerinde yağmurun etkisi altına girdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Yağmurun yaklaşık 2 saat etkili olduğu kent merkezinde bazı sokak ve caddeler ise suyla kaplandı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Babademirtaş Mahallesi'nde bir araç ise suyla kaplanan yolda mahsur kaldı. Aracın sürücüsü de çıkamayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle aracından kurtarıldı. Kentte başka bir araç ise alt geçit olarak kullanılan yolda suya gömüldü. İki kişi kendi imkanlarıyla araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araç, başka bir kamyonetin çekme halatıyla sudan çıkarıldı.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Yoğun yağış nedeniyle kentte bazı evleri de su bastı. Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin girişi suyla dolan Zeynep Güneş, "Yağmurdan dolayı evimizin girişini su bastı. Ne yazık ki her yağmurda bu şekilde oluyor ama biz artık çok yorulduk. Sürekli belediyeyi arıyoruz ve geleceğiz diyorlar. Az önce dördüncü kez aradım ne yazık ki gelmediler biz de kendimiz boşalttık." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yağışlı havanın Edirne'de hafta boyu sürmesi bekleniyor. (AA-DHA)

