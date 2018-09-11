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Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Havalimanlarındaki yüksek ücretli ürünler yine sosyal medyanın gündeminde. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarım litre suya 6 lira, 1 bardak çaya 9 lira verdiğini paylaşan bir Twitter kullanıcısının Tweet'i paylaşım rekorları kırıyor.

Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!

Türkiye havalimanlarındaki yüksek fiyatlar sosyal medyanın gündeminde. Yarım litre suya 6 lira, 1 bardak çaya 9 lira veren vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 adet yarım litre suya 12 lira verdiğini paylaşan bir Twitter kullanıcısının post'u 2 bin 700'den fazla retweet, 8 bin beğeni aldı.

Kullanıcının paylaştığı içeriğin altına gelen yorumlarda diğer vatandaşlar da yüksek rakamlara aldığı ürünlerin faturalarını paylaştı.

İşte sosyal medyanın gündemindeki yüksek ücretli ürünler ve faturaları:

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Twitter yarım litre su 6 lira Sabiha Gökçen Havalimanı sosyal medya çay

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