Sosyal medyayı sallayan polis

Koleszar'ın fotoğraflarını gören hayranları, fotoğraf altlarına 'Lütfen beni tutukla' gibi yorumlar yazıyor.

Onu bir de sivil haliyle görün

1 / 19 Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.

2 / 19 Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.

3 / 19 Her gün kavgalar, kazalar ve aile içi şiddet gibi pek çok olayla boğuştuğunu söyleyen Adrienne, spor yapmanın mesleğinde de ona pek çok şey kazandırdığını söylüyor.

4 / 19 'Belki de pek çok insanın görmek istemeyeceği şeylerle uğraşıyorum, ama bu benim işim ve hayatımdan çok memnunum' diyor.

5 / 19 Fotoğrafları nedeniyle patronlarından herhangi bir azar işitmediğini söyleyen Koleszar, 'Çünkü benim fotoğraflarım erkekler için değil, kadınlar için.

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