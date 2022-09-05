Sosyal medyayı sallayan sözler! Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı, tepki yağdı

Başta Ekşi Sözlük olmak üzere sosyal medya platformlarında çokça konuşulan video tepkilerin hedefi oldu. Videoda kadınları azarlamak için sırtlarına hafifçe vurulabileceğini ya da kulaklarının çekilebileceğini dile getiren hoca, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

'İTAAT' VE 'AİLENİN UYUMU'

"Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" ifadelerini kullanan hoca, 'itaat' ve 'ailenin uyumu'ndan söz ediyor.

"YATAĞINA GELMEZSE..."

"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen hoca, sözlerine şu sıralamayla devam etti:

"Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa."

