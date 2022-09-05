HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı sallayan sözler! Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı, tepki yağdı

Sosyal medyayı sallayan sözler! Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı, tepki yağdı

05.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yeni ortaya çıkan bir video tartışmalara yol açtı. Hoca olduğu belirtilen bir adamın kadınların nasıl ve hangi koşullarda dövülebileceğini anlatması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları arasında viral olan videoda kullandığı sözler nedeniyle hocaya eleştiriler yağdı.

Sosyal medyayı sallayan sözler! Kadınların nasıl dövülmesi gerektiğini anlattı, tepki yağdı

Başta Ekşi Sözlük olmak üzere sosyal medya platformlarında çokça konuşulan video tepkilerin hedefi oldu. Videoda kadınları azarlamak için sırtlarına hafifçe vurulabileceğini ya da kulaklarının çekilebileceğini dile getiren hoca, bu eylemlerin hangi durumlarda gerçekleştirilebileceğiyle ilgili koşullar da saydı.

'İTAAT' VE 'AİLENİN UYUMU'

"Hafifçe sırtına vurulabilir veya hafifçe kulağı çekilebilir, azarlama babında" ifadelerini kullanan hoca, 'itaat' ve 'ailenin uyumu'ndan söz ediyor.

"YATAĞINA GELMEZSE..."

"Tabii ki fıkıh kitaplarında üç şey sayar kadın için" diyen hoca, sözlerine şu sıralamayla devam etti:

"Birincisi namazı terk ederse, ikincisi kocası onu davet ettiğinde yatağına gelmezse, hayız ve nifaz olduğu zaman temizlenmesi için yıkanmazsa."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Kanser hastası babasını 20 yerinden bıçakladıKorkunç olay! Kanser hastası babasını 20 yerinden bıçakladı
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"Erdoğan'dan Yunanistan'a... "İzmir'i unutma, bedeli ağır olur"
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yunanistan'daki terör kampı Lavrion'dan yeni görüntüler

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi

Kritik Kabine toplantısı bugün!

Kritik Kabine toplantısı bugün!

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Canlı yayında cinsel organını açtı! Sunucunun ağzı açık kaldı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.