Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyada ilgiyle izlenen videolardan biri de bir hocanın Atatürk'le ilgili sözleri oldu. Amcanın "Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum, geri kaçmanızı emretmiyorum' demeseydi, şehit onbaşı o topu atmasaydı, biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadeti nasıl yapacaktık ha?" sözlerine beğeni ve yorum yağdı
'ATATÜRK'E NANKÖRLÜK YAPIYORLAR'
Amca, videonun sonunda, "Atatürk'e nankörlük yapıyorlar. Hayır kardeşim Atatürk'e atılan diller çürür. " diye serzenişte bulundu
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