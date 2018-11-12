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Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde hoca olduğu sanılan bir amcanın Atatürk hakkındaki sözleri en çok izlenen videolar arasına girdi. Amcanın, "Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum' biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadeti nasıl yapacaktık ha?" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Sosyal medyada ilgiyle izlenen videolardan biri de bir hocanın Atatürk'le ilgili sözleri oldu. Amcanın "Atatürk demeseydi 'Oğlum ben ölmenizi emrediyorum, geri kaçmanızı emretmiyorum' demeseydi, şehit onbaşı o topu atmasaydı, biz şimdi abdest alıp namazı nasıl kılacaktık ha, bu ibadeti nasıl yapacaktık ha?" sözlerine beğeni ve yorum yağdı

'ATATÜRK'E NANKÖRLÜK YAPIYORLAR'

Amca, videonun sonunda, "Atatürk'e nankörlük yapıyorlar. Hayır kardeşim Atatürk'e atılan diller çürür. " diye serzenişte bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk atatürk'e övgü

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
Doğru demiş bizim gerçek dindarlara her zaman saygımız var..bizim kavgamız din tüccarlarıyla...
Sözde müslümanlar yüzünden özde müslümanlar da rencide oluyor. Atatürk' e düşman olanlar bilsin ki, Atatürk şimdiki çoğu sözde müslümandan daha özde bir müslümandır. Öldüklerinde, tek kuruş mal varlıkları üzerlerinde yok tu. Şimdiki sözde müslümanlar ise dünyalık cuggalama peşinde.
@baris27488 sen bilemezsin Allah bilir kimse sevmek zorunda değil
Dayı ellerinden öperim. Bizde bunu söylüyoruz ama öyle tepki veriyorlarki, tepkiyi duyan yada gören müslüman olmaktan memnun değil zanneder.
ben böyle adama kurban olurum
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