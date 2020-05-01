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Sosyal mesafe kuralına uyan kediler gülümsetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Antalya'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların özen gösterdiği görüldü. Boş kentin tadını çıkaran kedilerse cadde ve tramvay yollarında zaman geçirdi. Sahipsiz onlarca kedinin toplu bulunduğu alanda tesadüfen çekilen karelerse görenleri gülümsetti. Nizami sırayla dizilen kedilerin sosyal mesafe kuralına uyduğu anlar kısa sürede binlerce kişinin beğenisini topladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Antalyalıların yasağa büyük ölçüde uyduğu gözlendi. Özellikle Muratpaşa ilçesinde tarihi mekanların yoğunlukta olduğu yerleşim alanlarında halk sokağa çıkmazken, boş cadde ve tramvay yollarına çıkan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu bölgede toplanan çok sayıda kedinin tesadüfen sosyal mesafe kurallarına uyan görüntüleri, bölgede görevli çalışanları gülümsetti. (DHA)

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