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Sosyal mesafe kuralına uymayan 72 kişiye 226 bin 800 lira para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 11:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) denetimlerinde 72 kişiye toplam 226 bin 800 lira ceza kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Eskişehir’de belirlenen bazı adreslerde denetim yaptı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 72 kişiye 226 bin 800 lira para cezası

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) denetimlerinde 72 kişiye toplam 226 bin 800 lira ceza kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekip, Eskişehir’de belirlenen bazı adreslerde denetim yaptı. Ekipler, Eskişehir-Bursa karayolu 15’inci kilometresinde faaliyet gösteren ve eğlence merkezine çevrilen bir mekanda bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını tespit etti. Polis, mekanda bulunan 72 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplam 226 bin 800 lira ceza kesti.
İşletme sahibi E.Ş. hakkında ise ikinci kez, TCK’nın 195’inci maddesinde yer alan ’Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymama’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 72 kişiye 226 bin 800 lira para cezası

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