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Sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye 258 bin 300 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 12:55 | Son Güncelleme

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira para cezası kesildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesin tarafından oluşturulan ekip, belirlenen bazı adreslerde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesin tarafından oluşturulan ekip, belirlenen bazı adreslerde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira para cezası kesildi. Ayrıca mekanda bulunan 2 kişinin ise askerlik yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlem yapıldı.

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