HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

06.05.2020 00:35 | Son Güncelleme

İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa etti. Telegraph gazetesi, Prof. Ferguson'un sokağa çıkma kısıtlaması sırasında romantik ilişki yaşadığı bir kadının evine geldiğini yazmıştı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa etti.

Imperial College'da koronavirüs üzerine modellemeler hazırlayan ekibin başındaki Ferguson, "Yanlış bir karar aldığımı kabul ediyorum" dedi.

Prof. Ferguson, İngiltere hükümetinin sokağa çıkma kısıtlamaları uygulamasına geçişinde kilit rol oynayan raporun yazarlarından biriydi.

Imperial College London'dan Prof Ferguson'un liderliğinde araştırmacılar, İngiltere'de karantina uygulanmaması halinde 250 binden fazla kişinin ölebileceğini hesaplamıştı.

Bunun üzerine İngiliz hükümeti stratejisini değiştirerek, 23 Mart'ta sokağa çıkma sınırlandırmaları getirmişti.

Telegraph gazetesi, Prof. Ferguson'un sokağa çıkma kısıtlaması sırasında romantik ilişki yaşadığı bir kadının evine geldiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, "Prof. Ferguson koronavirüsün yayılımının azaltılması için katı sosyal mesafe kurallarının gerekliliği konusunda halka ders verirken, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında söz konusu kadının evine gelmesine izin verdi" denildi.

Telegraph, kadının evli olduğunu, eşi ve çocuklarıyla başka bir evde yaşadığını yazdı.

Haberde bu buluşmaların en az iki kez gerçekleştiği ve Ferguson'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından iki haftalık karantina sürecinden yeni çıktığı zaman da görüştükleri belirtildi.

'**Bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim**'

Ferguson gazeteye yaptığı açıklamada, "Yanlış bir karar aldığımı kabul ediyorum. Bu yüzden Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu'ndaki görevimi bıraktım" dedi ve ekledi:

"Koronavirüs testimin pozitif çıkmasının ve belirtiler gösterince kendimi neredeyse iki haftalığına karantinaya almamın ardından, bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim.

"Bu yıkıcı salgını kontrol altına almak için sosyal mesafe ihtiyacına dair net mesajlara zarar verdiğim için derinden pişmanlık duyuyorum."

Habere göre ziyaretlerden ilki, Prof. Ferguson'un bir haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarını Haziran'a kadar sürdürmek gerekebileceğine dair uyarıda bulunduğu 30 Mart'ta gerçekleşti.

İkinci ziyaretin ise söz konusu kadının arkadaşlarına eşinde koronavirüs belirtileri olmasından şüphelendiğini söylediği bir zamana rastladığı belirtildi.

Telegraph, ilk buluşmadan bir hafta önce Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ayrı yaşayan çiftlerin sokağa çıkma kısıtları sürecinde ayrı almaları gerektiğini söylediğini de yazdı.

Gazetenin haberinde, bu buluşmanın "ayrı yaşayan ve sokağa çıkma kısıtları sırasında buluşmaları hükümet tarafından yasaklanan milyonlarca çifti kızdıracağı" kaydedildi.

Prof. Ferguson sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa eden ilk yetkili değil. İskoçya Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Dr. Catherine Calderwood da ikinci evini iki kez ziyaret ettiği ortaya çıkınca istifa etti.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
BAE'de gökdelende büyük yangınBAE'de gökdelende büyük yangın
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de son durum

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

İngiltere, Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu

Altına yatırım yapanlar dikkat!

Altına yatırım yapanlar dikkat!

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

Kırıkkale Valiliği: Sıfırlanan vaka sayısı 1 günde artış gösterdi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Diğer Haberler
ABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çelişti

ABD Genelkurmay Bakanı koronavirüs konusunda Pompeo ile çelişti

İngiltere'de sosyal mesafeyi ihlal eden bilim kurulu üyesi istifa etti

Skandal ortaya çıktı istifa etti! İngiltere'yi sarsan olay

BAE'de gökdelende büyük yangın

BAE'de gökdelende büyük yangın

Hafter milislerine ağır darbe! Vatiyye Hava Üssü tamamen kuşatıldı

Libya ordusu Vatiyye Hava Üssü'nü kuşattı

İnceleme sonrasında ortaya çıktı! New York'ta bakım evlerinde 1700 ölüm daha

Korkunç gerçek inceleme sonrasında ortaya çıktı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e yükseldi

Fransa'da can kaybı 25 bin 531'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.