Sosyal mesafe kuralını ihlal eden İngiltere hükümetinin koronavirüs danışmanı istifa etti

İngiltere hükümetinin koronavirüs konusundaki danışmanlarından Prof. Neil Ferguson, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için istifa etti.

Telegraph, kadının evli olduğunu, eşi ve çocuklarıyla başka bir evde yaşadığını yazdı.

Haberde bu buluşmaların en az iki kez gerçekleştiği ve Ferguson'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından iki haftalık karantina sürecinden yeni çıktığı zaman da görüştükleri belirtildi.

'**Bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim**'

Ferguson gazeteye yaptığı açıklamada, "Yanlış bir karar aldığımı kabul ediyorum. Bu yüzden Acil Durum Bilimsel Danışma Grubu'ndaki görevimi bıraktım" dedi ve ekledi:

"Koronavirüs testimin pozitif çıkmasının ve belirtiler gösterince kendimi neredeyse iki haftalığına karantinaya almamın ardından, bağışıklığımın olduğu inancıyla hareket ettim.

"Bu yıkıcı salgını kontrol altına almak için sosyal mesafe ihtiyacına dair net mesajlara zarar verdiğim için derinden pişmanlık duyuyorum."

Habere göre ziyaretlerden ilki, Prof. Ferguson'un bir haftadır devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarını Haziran'a kadar sürdürmek gerekebileceğine dair uyarıda bulunduğu 30 Mart'ta gerçekleşti.