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Sosyal mesafe ve maske denetiminde şaşkına çeviren diyalog: 'Hapşırmak için çıkarttım'

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da bir parka giden polisler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulundu. İlginç diyalogların yaşandığı maske denetiminde maske takmayan bir vatandaşın 'Hapşırmak için çıkarttım' sözleri duyanları şaşkına çevirirken, başka bir vatandaş ise maskesini arabada unuttuğunu söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında parklara girilmesi yasaklanmıştı. Ancak 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu Kasımpaşa’daki Cezayirli Hasan Paşa Parkına akın etti. Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, parktaki vatandaşları tek tek uyardı. Megafonla sosyal mesafe kurallarına uymalarını söyleyen polis, “sağlığınız için evde kalın” uyarısında bulundu.

'HAPŞIRMAK İÇİN ÇIKARTTIM'

Denetimler kapsamında sosyal mesafeyi hiçe sayan ve maske takmayan bir vatandaşın yanına giden polis, neden maske takmadıklarını sordu. Vatandaşın “hapşırmak için çıkartmıştım” demesi üzerine bir süre şaşkınlık yaşayan polis, maskeyi çıkarmamasını söyledi. Denetimlere devam eden polis, maskesini takmayan bir vatandaşı daha uyardı. Vatandaşın, “Maskeyi arabada unuttum” demesi üzerine polis maskesini alıp takmasını söyledi. Sahilde oturan ve sosyal mesafe kuralına uymayan çifti de uyaran polis, denetimlere devam etti.

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
SOSYAL MESAFE maske

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