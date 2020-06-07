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Sosyal mesafe ve maske unutuldu! Yol ortasında oyun havası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 00:49 | Son Güncelleme

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunu kapatan bir grup, asker uğurlaması için yapmak için yol ortasında oyun havası açarak oynadı. Yolun kapalı olmasından dolayı trafik oluştu. Grup üyelerinin koronavirüsü önemsemediği ve maske kullanımı ile sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sosyal mesafe ve maske unutuldu! Yol ortasında oyun havası

Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yolunda asker uğurlaması içi bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı. Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında oyun havası oynadı.

Yolda otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı. Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti. Yolu kapatan grubun bir süre sonra yolu devam etmesiyle yol tekrar açıldı ve araçlar ilerlemeye başladı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI UNUTULDU

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan COVİD-19 - koronavirüs salgınına karşın alınan önlemlere yolu kapatan grup üyeleri riayet etmedi. Yol ortasında oynayan grup üyelerinin maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Görüntülerde bir grup, yolu arabalarla kapatıp trafiğin akışını engelliyor. Şahıslar eğlence yaparken diğer sürücüler de yolun açılması için kornalara basıyor. (İHA)

(ÖZEL) Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar

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