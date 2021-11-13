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Sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı: Rabbimiz bugünleri bize gösterdi

13.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı kararın ardından müminler camilerde normal saf düzeninde namazlarını kılmaya başladı. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, ''Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız'' dedi.

Sosyal mesafeli namaz bitti saflar sıklaştı: Rabbimiz bugünleri bize gösterdi

Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu. Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.

''SAF DÜZENİNE GEÇİYORUZ''

Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.

Diyanetten yeni namaz kararı! Normal saf düzenine geçiliyorDiyanetten yeni namaz kararı! Normal saf düzenine geçiliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.

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Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

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(AA)

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Edirne
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