Sosyal mesafeli tatil: Bu yazı çadırda geçiriyoruz!

Tercihinizi ister ormanlardaki oksijeni bol kamp alanlarından yana kullanın isterseniz de deniz ya da göl kenarındaki kamp alanlarından size en cazip geleni seçin. Türkiye’de her bütçeye, her moda uygun bir çok kamp alanı bulmak mümkün.

İşte Türkiye’de kamp yapabileceğiniz onlarca alandan birkaçı:

TÜRKİYE’DEKİ KAMP ALANLARI

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI, BOLU

Türkiye’nin en bilinen ve en sevilen kamp alanlarından biri bence Yedigöller Milli Parkı’ndaki kamp alanı.

Doğanın her haline tanıklık edebileceğiniz Yedigöller Milli Parkı’nda bir yandan yürüyüş yapabilir bir yandan da rengarenk doğada birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Doğayla o kadar iç içe olmak istemezseniz de gölde oltanızla balık tutabilirsiniz, tercih sizin. Yedigöller Milli Parkı’nda her zevke her moda uygun bir aktivite bulmak mümkün.

KELEBEKLER VADİSİ, ÖLÜDENİZ

Bir yanım yemyeşil orman bir yanım masmavi sular olsun diyorsanız Kelebekler Vadisi’ndeki kamp alanı en keyifli alternatiflerden biri olacaktır.

Ulaşımı biraz zor olsa da oksijeni bol bir doğada ister huzur dolu bir kamp planlayın isterseniz de paraşüt gibi doğa sporları yaparak adrenalin dolu dakikalar yaşayın.