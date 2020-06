Sosyal Mesafeye Uygun Tatile Talep Arttı

Karavan kampta gözlerden uzak tatil

Kamptaki yedi karavan, birbirinden metrelerce uzakta. Her birinde sıcak su, tuvalet, mini buzdolabı, klima ve ücretsiz internet var. Karavanlarda üç yetişkin ya da iki çocuklu dört kişilik bir aile konaklayabiliyor.

Asna, Corona’ya karşı aldıkları önlemleri ise şu sözlerle anlattı: “Şu anda kapımıza dezenfektan noktası yerleştiriyoruz. Giriş yapan her konuğumuz için yaklaşık beş saniye boyunca dezenfektan çalışıyor. Daha sonra her gelen konuğumuzun ateşini ölçüyoruz. Maskesi var mı onu kontrol ediyoruz. Kendimiz zaten maskemizi takıyoruz mutlaka. Karavanlarımız her misafirimiz çıktığında 80 derecelik alkolle dezenfekte ediliyor. Yaklaşık 1-1,5 saat havalandırıyoruz. Arkasından çamaşır suyuyla bütün karavanlarımız temizleniyor. Bütün tekstil ürünlerimiz 60 ila 90 derece arasında bir ısıda yıkanıyor. Ayrıca anlaştığımız bir dezenfektan firması da haftada bir bütün ortak açık alanları dezenfekte ediyor.”

Resim öğretmeni olan eşi Duygu Arlı’yla birlikte karavan kampı tercih eden fizik öğretmeni Emre Arlı, hem öğrencileriyle çevrim içi ders yapıyor, hem de doğal ortamın keyfini çıkarıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Duygu Arlı, “Pandemiden dolayı okullar kapalı. Yaklaşık üç aydır evdeyiz. Ben de sekiz aylık hamileyim. Bu nedenle otel veya kalabalık yerleri değil böyle nezih, temiz, güzel bir ortamı tercih ettik. İlerleyen zamanlarda çocuğumuzla birlikte de gelmek istiyoruz” dedi.