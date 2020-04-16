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Sosyal mesafeye uymadı! Açıklaması 'pes' dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Sosyal mesafey kuralına uymayan bir kişinin “virüsten ölmeyi bekliyorum” demesi ise 'pes' dedirtti.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar. Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

'VİRÜSTEN ÖLMEYİ BEKLİYORUM'

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, “Evde oturmaktan çok sıkıldım. Biz de günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt SOSYAL MESAFE koronavirüs

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