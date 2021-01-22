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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı

22.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp kumar oynayanlara ceza yağdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 14 kişi, polis ekiplerinin baskınında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bulunan bir iş yerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde ihbar aldı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek kumar oynayan 14 kişi, polis ekiplerinin baskınında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bulunan bir iş yerinde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği ve kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, tespit edilen adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulamada, iş yeri içerisinde, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu tedbirlerini ihlal eden 10 kişiye para cezası kesildi. Öte yandan içeride kumar oynarken yakalanan 4 şahsa da para cezası uygulanması için gerekli tutanaklar tanzim edildi. İşletmesinde kumar oynattığı tespit edilen 1 kişiye de kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

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