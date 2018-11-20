Sosyal Politikalar Kurulu toplantısı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Sosyal Politikalar Kurulu Toplant\u0131s\u0131'na ba\u015fkanl\u0131k etti.\n\u00c7ankaya K\u00f6\u015fk\u00fc'nde Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen toplant\u0131, 1 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER'Gelin el ele y\u00fcr\u00fcyelim'Vali Akb\u0131y\u0131k'tan \u00c7ukurca ziyareti1 ya\u015f\u0131ndaki Yazen bebe\u011fin \u00e7ama\u015f\u0131r sepetindeki korkun\u00e7 \u00f6l\u00fcm\u00fc!
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