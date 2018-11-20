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Sosyal Politikalar Kurulu toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 16:05 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Sosyal Politikalar Kurulu toplantısı, 1 saat sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat sürdü.

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Çankaya Köşkü Sosyal Politikalar Kurulu Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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