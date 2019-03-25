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"Sosyal yardım alanında 2,5 milyon haneye ulaştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: -"Son 17 yılda ekonomimiz ve ihracatımız büyüdü. Sosyal Güvenlik Sistemi'nde yüzde 99'u kapsayan bir sistemimiz var. Sosyal yardım alanında 2,5 milyon haneye ulaştık. Vatandaşımıza her zaman yanınızdayız diyoruz. Biz milletten gücümüzü alan bir partiyiz. Sizden geri bildirim alıp sorunları çözmeye çalışıyoruz"

DENİZLİ (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 17 yılda ekonomimiz ve ihracatımız büyüdü. Sosyal Güvenlik Sistemi'nde yüzde 99'u kapsayan bir sistemimiz var. Sosyal yardım alanında 2,5 milyon haneye ulaştık. Vatandaşımıza her zaman yanınızdayız diyoruz. Biz milletten gücümüzü alan bir partiyiz. Sizden geri bildirim alıp sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Denizli programı kapsamında Serinhisar ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Burada partililerle bir araya gelen Selçuk yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Serinhisarlıların gereğini yapacağından emin olduğunu söyledi.

Vatandaşlara gönül belediyeciliğini anlatacaklarını ifade eden Selçuk, 17 yıl öncesine kadar devlet hastanelerinde kuyruklarda beklendiğini, belediyecilik anlayışının da "çöp belediyeciliği" olduğunu söyledi.

-"Vatandaşımıza her zaman yanınızdayız diyoruz"

Selçuk, şu anda ise millet bahçeleri ve mega projelerden bahsedildiğini belirterek, "Son 17 yılda ekonomimiz ve ihracatımız büyüdü. Sosyal Güvenlik Sistemi'nde yüzde 99'u kapsayan bir sistemimiz var. Sosyal yardım alanında 2,5 milyon haneye ulaştık. Vatandaşımıza her zaman yanınızdayız diyoruz. Biz milletten gücümüzü alan bir partiyiz. Sizden geri bildirim alıp sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşları her daim dinlemeye çalıştıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"2002 yılında 2 milyar lira olan sosyal yardımlar geçen sene 43 milyar lira oldu. Biz 17 yılda bu ülkede bütün vatandaşlarımıza 290 milyar lira yardım aktardık. Bu demek oluyor ki biz ürettiğimizi, geliştirdiğimiz kalkınmamızı aynı zamanda paylaşıyoruz. AK Parti'nin gücü nereden geliyor. Biz sözlerini tutan bir partiyiz. Söz verdiğimiz her şeyi tuttuk ve arkasında da durduk. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak dedik. Şu anda kalmadı. Denizli'de 17 yılda yaklaşık 23 milyar lira yatırım yaptık."

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yerel seçim

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