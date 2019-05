"Sosyal yardım bütçemizi 43 milyar liraya çıkardık"

- "Sosyal yardım bütçemizi 17 yılda 21 kat artırdık"

Selçuk, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal yardım bütçemizi 17 yılda 21 kat artırarak 2 milyar liradan 43 milyar liraya çıkardık. Son 17 yıldır 290 milyar sosyal yardımlara ayırarak, ne kadar güçlü bir sosyal devlet anlayışımız olduğunu gösterdik. Hamdolsun bugün ülkemizde ve dahi dünyada elimizin uzanmadığı kimse yok. Myanmar'dan Bosna'ya, Suriye'den Filistin'e ve Afrika'ya uzanan gönül coğrafyamızda mazlumlara sahip çıkıyoruz. Türkiye, dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor." dedi.

Bakan Selçuk, hayırlı hizmetlerde gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetten dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, Anneler Günü'nü kutladı.

11 ayın sultanı olan ramazanın Müslümanlar için bereket, hikmet ve feyz ayı olduğunu ifade eden Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplumun maneviyatı ve iyilik duygularıyla beraber kültür ve medeniyet değerlerimizi de ihya ediyor. Zengin fakir, makam mevki ayırt etmeksizin insanlarımızın kucaklaşmasına, gönül bağlarının perçinlenmesine vesile olmakta. Bu sayede merhametin ve paylaşmanın güzelliğini, her zamankinden daha fazla idrak etme imkanı bulabiliyoruz. Oruç ayı, bildiğimiz gibi aynı zamanda sabır ve şükür ayıdır. Bu sebeple bizi ağız tadıyla bu sofralarda buluşturan yüce Allah'a şükrediyoruz. İftar sofralarında yaşadığımız birlik beraberliği, her türlü fitne ve fesada karşı muhafaza etmek, bunu her sahada göstermek mecburiyetindeyiz. Memleketimizin selameti için bu beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Darülaceze çatısı altında yaptığımız bu iftara katılımlarınız için sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Darülaceze'nin kurulması ve yaşatılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum."

Konuşmaların ardından program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.