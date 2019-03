"Sosyal yardım bütçesini 21 kat artırdık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 239 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere hitap eden Bakan Selçuk, AK Parti'nin referansını her zaman kadim değerlerden aldığını söyledi.

AK Parti'nin ulu bir çınar gibi birlik şuuru içerisinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Selçuk, "17 yıl içinde birçok gelişmeye tanıklık ettik. AK Parti 2001'den günümüze bu hayali ideali her zaman diri tuttu. Milletimizin umudu ve geleceği olmaya devam ediyor. Biz milletimiz ve vatandaşlarımızın her zaman duasına talip olduk ve duasını almak için uğraştık. Her seçimden zaferle çıkmamızın sebebi vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Önemli olan gönül belediyeciliğini yapabilmektir." şeklinde konuştu.